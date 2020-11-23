Bahçeşehir Koleji Anaokulu Minik Öğrencilerine Kavuştu

Miniklerimiz ara tatil sonrası özledikleri okullarına kavuştular.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gün boyu eğlenerek öğrenmeye devam ettiler.

Birinci dönemin ikinci yarısı başlarken yüz yüze eğitim mutluluğu yaşayan anaokulu öğrencilerimiz yeni temalarını tahmin etmeye çalıştılar. Panoda asılı olan görsel ipuçlarından hareketle 5 yaş grubu öğrencilerimiz " Sanat " teması üzerine sohbet edip "Sanat nedir?" sorusuna kendi yaptıkları resimlerle cevap verdiler.