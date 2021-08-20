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Bahçeşehir Koleji Anaokulu Kayıtlarda Sınırlı Kontenjan Kalmıştır
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Anaokulu kayıtlarımızda sınırlı kontenjanımız kalmıştır...
Nevşehir 20.08.2021, 13:30 20.08.2021, 13:46
Erken çocukluk döneminde çocukların ilkokula hazır bulunuşluklarını desteklemenin yanında her alanda gelişimine fırsat veren, eğitimde fark yaratan uygulamalarıyla şehirdeki Okul Öncesi Eğitim anlayışını değiştiren Bahçeşehir Koleji, 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıtlarında velilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yenilikçi eğitimin Türkiye’deki öncüsü olan okulumuzda erken çocukluk eğitimi ile geleceğin söz sahibi bireylerini yetiştiriyoruz.
#bahçeşehirkoleji ❤️