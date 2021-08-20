Bahçeşehir Koleji Anaokulu Kayıtlarda Sınırlı Kontenjan Kalmıştır

Erken çocukluk döneminde çocukların ilkokula hazır bulunuşluklarını desteklemenin yanında her alanda gelişimine fırsat veren, eğitimde fark yaratan uygulamalarıyla şehirdeki Okul Öncesi Eğitim anlayışını değiştiren Bahçeşehir Koleji, 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıtlarında velilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yenilikçi eğitimin Türkiye’deki öncüsü olan okulumuzda erken çocukluk eğitimi ile geleceğin söz sahibi bireylerini yetiştiriyoruz.

Anaokulumuza güvenip bizi tercih eden velilerimize teşekkür ediyor, herkesi Bahçeşehirli olmaya davet ediyoruz.

#bahçeşehirkoleji ❤️