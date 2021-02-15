Bahçeşehir Koleji Anaokulu “II. Döneme Merhaba Dedi”

Okullarını ve arkadaşlarını özledikleri her hallerinden belli olan minik öğrencilerimiz, yeni normale uygun olarak öğretmenlerinin gözetiminde sınıflarına geçerek II. döneme neşe ve sevinçle başladı.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak temennimiz en kısa sürede Covid-19 salgınının sona ermesi ve tüm kademelerimizle eğitim-öğretime devam etmektir.

Bahçeşehirli olmak ayrıcalıktır.