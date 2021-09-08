Bahçeşehir Koleji Akademik Başarıyı Spor ile Destekliyor

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortak yürütülen E-okul sistemine entegre edilen fiziksel uygunluk karnesi için ilk uygulamaları Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü “Beden Eğitimi” zümremiz yapmaya başladı.

Yapılan testler sayesinde fiziksel uygunluklara ilişkin açıklamalar ile öğrencilerimize aydınlatıcı bilgiler verildi. Sporun akademik başarıya olan katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğu ve hayatımızın her anında sporun olması gerektiği hakkında öğrencilerimiz bilgilendirildi.

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