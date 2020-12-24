Bahçeşehir Koleji Ailesi Online Bir Seminerde Daha Buluştu

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın “Pandemi Döneminde Öğretmen Olmak” adlı semineriyle yeni çağda ve yeni normalde öğretmenlik mesleğinin durumu ve gelişimi ile ilgili bilgi alan öğretmenlerimiz, yoğun katılımlı seminerden çok şey öğrenerek ayrıldı. Uzaktan eğitimde Türkiye’de farklılık yaratan Bahçeşehir Koleji ailesine faydalı ve etkili seminer için teşekkür ederiz.

Sürekli çalışmaya ve üretmeye dahası yenilikleri öğrenmeye devam edeceğiz. Sen de bu büyük aileye katıl, sen de Bahçeşehirli ol!