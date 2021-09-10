Bahçeşehir Koleji 9. Sınıf Velileri Tanıtım Toplantısında Buluştu

Tanıtım programı sayesinde Bahçeşehir Koleji'nde yaşam kuralları, eğitim teknolojilerinden stoys ve metodbox gibi uygulamaların kullanımı ve yabancı dil eğitiminin içeriği hakkında bilgi sahibi olan velilerimiz, öğrencimizi nasıl bir sürecin beklediğini bu toplantıdan aldıkları bilgiler ışığında çocuklarına aktararak biz öğretmenlerine çok büyük bir destek sağladı.

Bahçeşehir Koleji, eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Sen de bize katıl sen de Bahçehirli olmanın farkını yaşa!