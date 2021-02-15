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Bahçeşehir Koleji 8 ve 12. Sınıfları İle II. Döneme Merhaba Dedi
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 8 ve 12. sınıfları ile II. döneme merhaba dedi.
Nevşehir 15.02.2021, 12:06
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 8 ve 12. Sınıflarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Yeni döneme heyecan ve coşku ile başlayan öğretmen ve öğrencilerimiz okula gelmenin sevincini yaşıyor.
8 ve 12. sınıflarımız ile beraber diğer öğrencilerimize de kavuşacağımız günü iple çekiyor, tüm öğrencilerimizi çok özlediğimizi söylemek istiyoruz.