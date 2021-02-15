Bahçeşehir Koleji 8 ve 12. Sınıfları İle II. Döneme Merhaba Dedi

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 8 ve 12. Sınıflarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeni döneme heyecan ve coşku ile başlayan öğretmen ve öğrencilerimiz okula gelmenin sevincini yaşıyor.

8 ve 12. sınıflarımız ile beraber diğer öğrencilerimize de kavuşacağımız günü iple çekiyor, tüm öğrencilerimizi çok özlediğimizi söylemek istiyoruz.