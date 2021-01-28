Bahçeşehir Koleji 8 ve 12. Sınıflar İle Derslerine Ara Vermeden Devam Ediyor

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü yoğun online eğitimden sonra 8 ve 12. sınıflar ile yüz yüze eğitime ara vermeden devam ediyor.

Sürekli tekrar yaparak ve öğrencilerinin eksiklerine uygun ders anlatarak süreci olumlu ve verimli geçiren Bahçeşehir Koleji için öncelik her zaman öğrencileri ve onların başarısı olmuştur.

Online eğitimde verilen yoğun dersler yüz yüze yapılan dersler ile pekiştiriliyor ve hedefe bir adım daha yaklaşılıyor.

Sen de bu büyük aileye katıl, sen de Bahçeşehirli ol!