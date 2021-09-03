Bahçeşehir Koleji 8. Sınıf Velileri İçin “Tanıtım ve LGS Veli Bilgilendirme" Toplantısı Düzenledi

Yeni eğitim-öğretim dönemine başlarken Nevşehir Bahçeşehir Koleji’nde 8. Sınıf öğrenci velilerine yönelik “Tanıtım ve LGS Veli Bilgilendirme Toplantısı" konferans salonunda gerçekleştirildi. Velilere, konferans salonunda genel bilgilendirmeye yönelik oturumdan sonra öğretmenlerle bireysel olarak görüşme imkânı sunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ortaokul Müdür Yardımcısı Emine GÖNEN, Bahçeşehir Nevşehir Koleji’nin açıldığı günden bugüne akademik ve sosyal anlamda kazandıkları üstün başarıların önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

Bahçeşehir Koleji, eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur.

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