Bahçeşehir Koleji 8. Sınıf Öğrencisi Deniz Adıgüzel Nevşehir 1.si Oldu

Nevşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS)Sınavına hazırlanan 7 ve 8. sınıf öğrencileri için şehrimizdeki devlet ve özel okul öğrencilerini kapsayan deneme sınavında "Nevşehir'deki tüm 8. Sınıf öğrencileri içinde 1. olan öğrencimiz Deniz ADIGÜZEL'e ödülünü Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Raşit Tosun vermiştir.

Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve değerli ailesine teşekkür eder, öğrencimizin başarılarının devamını dileriz. Bahçeşehir Koleji; eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle...