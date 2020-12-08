Bahçeşehir Koleji 6. Sınıf Veli Toplantısı Yapıldı

6. sınıf öğrencilerimizin velileri, ortaokul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz ile online görüşme sağladı.

Uzaktan eğitim sürecinin değerlendirildiği toplantıda online sürecin gayet güzel ve verimli bir şekilde ilerlediği hususunda fikir birliğine varıldı.

Toplantımız, hem velilerimizin hem de öğretmenlerimizin karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dilekleri ile sona erdi.