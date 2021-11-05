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Bahçeşehir Koleji 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lisemizin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısı okulumuz toplantı salonunda gerçekleşti.
Nevşehir 05.11.2021, 10:50
Genel kurulumuz, okul aile birliğinin tüm üyelerinin eksiksiz katılımı ile başladı. Nevşehir için yapılacak projeler üzerine konuşan okul aile birliğimiz Bahçeşehir Koleji ile farklı etkinliklerde ve yararlı işler yapmada rol alacakları için mutlu olduklarını dile getirdi. Kampüs Müdürü Kadri Güvenç ise etkin bir okul aile birliği ve kalıcı ve güzel işler için her zaman birlikte çalışacaklarını söyledi. Toplantı iyi dilekler ile sona erdi. Katılımları için velilerimize teşekkür ederiz.