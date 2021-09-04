Bahçeşehir Koleji 12. Sınıf Velileri İçin “Tanıtım ve YKS Veli Bilgilendirme" Toplantısı Düzenledi

Yeni eğitim-öğretim dönemine başlarken Nevşehir Bahçeşehir Koleji’nde 12. Sınıf öğrenci velilerine yönelik “Tanıtım ve YKS Veli Bilgilendirme Toplantısı" konferans salonunda gerçekleştirildi. Velilere, konferans salonunda genel tanıtım yapıldı ardından velilerimiz öğretmenlerimiz ile bireysel görüşmelerde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Lise Müdür Yardımcısı Gökçen Karataş, Nevşehir Bahçeşehir Koleji’nin açıldığı günden bugüne bölgede güzel işler yaptığını ve Nevşehir’e yeni bir vizyon getirdiğini dile getirdi. Bu büyük aileye sen de katıl sen de Bahçeşehirli olmanın keyfini yaşa!