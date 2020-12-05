Bahçeşehir Koleji 11. Sınıf Velileri Online Toplantıda Buluştu

Bu akşam da 11. sınıf velileri, okul idarecileri ve öğretmenleriyle buluştu. Online olarak yapılan veli toplantılarımızda velilerimize Bahçeşehir Koleji’nin uzaktan eğitimde 2 hafta boyunca günlük 9 saat dolu dolu gerçekleştirdiği süreç değerlendirildi. Velilerimiz idarecilerimize uzaktan eğitimde yakından takip için memnuniyetleri dile getirip Bahçeşehir ailesine teşekkürlerini ilettiler; bizler de velilerimize toplantımıza göstermiş oldukları ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Unutma başarı senin elinde...