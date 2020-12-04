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Bahçeşehir Koleji 10. Sınıf Velileri Online Toplantıda Buluştu

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise öğretmenleri 10. sınıf velileri ile online toplantıda buluştu.

Nevşehir 04.12.2020, 10:51
Bahçeşehir Koleji 10. Sınıf Velileri Online Toplantıda Buluştu
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Online eğitimin 2. haftasında velileriyle buluşan Bahçeşehir Koleji idarecileri, rehberlik servisi ve öğretmenleri velileri ile fikir alışverişinde bulundular.

9 saatlik online eğitimin öğrencilerdeki olumlu etkisi konusunda fikir birliğine varıldı. Toplantı iyi dilekler ve süreç yönetiminin kalitesinin mutluluğu ile sona erdi.

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