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“Bahçeşehir” Ailesine Katılmak İçin Büyük Bir Fırsat...
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü yüz yüze bursluluk sınavı yapıyor.
Nevşehir 09.03.2021, 10:32
Nevşehir’de eğitime yeni bir soluk ve vizyon getiren Bahçeşehir Koleji, 13 Mart Cumartesi günü 4 ve 5. sınıflara; 14 Mart Pazar günü 8 ve 9. sınıflara yüz yüze bursluluk sınavı yapacak.
Sen de büyük Bahçeşehir ailesinin bir üyesi olmak için bu fırsatı kaçırma ve bursluluk sınavımıza katıl! Büyük Bahçeşehir ailesi seni bekliyor...
Telefonlar: 0 384 214 44 40 – 0 531 550 50 50