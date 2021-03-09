“Bahçeşehir” Ailesine Katılmak İçin Büyük Bir Fırsat...

Nevşehir’de eğitime yeni bir soluk ve vizyon getiren Bahçeşehir Koleji, 13 Mart Cumartesi günü 4 ve 5. sınıflara; 14 Mart Pazar günü 8 ve 9. sınıflara yüz yüze bursluluk sınavı yapacak.

Sen de büyük Bahçeşehir ailesinin bir üyesi olmak için bu fırsatı kaçırma ve bursluluk sınavımıza katıl! Büyük Bahçeşehir ailesi seni bekliyor...

Başvuru için: Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü

Telefonlar: 0 384 214 44 40 – 0 531 550 50 50