Bahçelievler Parkı Yeni Haliyle Göz Kamaştırdı

Kentteki birçok mahalleye yıl içerisinde çok sayıda yeni park kazandıran ve mevcut parkların yenileme çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Bahçelievler Parkı’ndaki çalışmalarını tamamladı.

Parkın içerisine çocuk ve gençlerin spor yapmalarına olanak sağlayan basketbol ve futbol sahası yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yetişkinler için ise park içerisine spor kondisyon aletleri yerleştirerek yürüyüş yolları yaptı.

Çocuklar için yeni oyun gruplarını parka yerleştiren ekipler oyun alanının zemini çocukların güvenliği için kauçuk ile kapladı.

Park içerisine ayrıca kent mobilyaları yerleştirerek aydınlatma sistemi yapan ekipler, bakımını yaptıkları mevcut ağaçlara ilave olarak çok sayıda fidan ve süs bitkisi de dikti.

Çimlendirme çalışmaları tamamlanan park yeni haliyle göz kamaştırırken mahalle sakinlerinde de tam not aldı.

Mahalle sakinleri çalışmalar dolayıyla Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve belediye ekiplerine teşekkür etti.