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Bahadır Tatlıöz Bu Akşam Tvnev Ekranlarında
Kısmi ve tam kapanma dönemlerinde birbirinden renkli programlarla yayın akışını sürdüren tvnev, bu akşam ünlü sanatçı Bahadır Tatlıöz’ü Nevşehirlilerle buluşturacak.
Nevşehir 30.06.2021, 14:46
Son dönemin en çok dinlenen pop müzik sanatçılarından biri olan Bahadır Tatlıöz, bu akşam saat 21.00’da Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev’de olacak.
Aldırma, Takvim, Su Yolunu Bulur, Yangınlar Var gibi şarkılarıyla özellikle gençlerin büyük beğenisini toplayan sanatçı konseri sosyal medya hesaplarından, “Babacığımın gözlerinin içine bakarak söylediğim son konser çekimiydi. Bu nedenle benim için manası derin” notuyla paylaştı.