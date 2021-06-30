Bahadır Tatlıöz Bu Akşam Tvnev Ekranlarında

Son dönemin en çok dinlenen pop müzik sanatçılarından biri olan Bahadır Tatlıöz, bu akşam saat 21.00’da Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev’de olacak.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve ünlü sanatçının babasının ani ölümü dolayısıyla yayını ertelenen konser programında sevilen sanatçı şarkılarını Nevşehirliler için seslendirecek.

Aldırma, Takvim, Su Yolunu Bulur, Yangınlar Var gibi şarkılarıyla özellikle gençlerin büyük beğenisini toplayan sanatçı konseri sosyal medya hesaplarından, “Babacığımın gözlerinin içine bakarak söylediğim son konser çekimiydi. Bu nedenle benim için manası derin” notuyla paylaştı.