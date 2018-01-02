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Baca Temizliği Konusunda Vatandaşlara Uyarı

Temizlenmeyen bacaların, Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin en önemli nedenleri arasında yer aldığını belirtilerek, bacaların yılda en az bir kez mutlaka temizletilmesi çağrısında bulunuldu.

02 Ocak 2018 Salı 09:21
Baca Temizliği Konusunda Vatandaşlara Uyarı
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Konut ve işyerlerinin bacalarında katmerleşen kurumların, sobaların yakılmaya başlanmasıyla birlikte yüksek ısı nedeniyle erime ve buna paralel olarak da alev almasıyla ortaya çıkan ve kimi zaman ev ve çatı katlarının da yanmasına ve konut ve işyerinde de karbondioksit gazı zehirlenmesine neden olduğu gerçeğinden hareket eden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, baca temizliğinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. 
Vatandaşların bacalardan kaynaklı yangınlar ile karşı karşıya kalmamaları için mutlaka soba ve kalorifer yakılmadan bacalarını temizletmelerinin zorunlu olduğunu vurgulayan ilgililer, temizletilmeyen bacalarla meydana gelebilecek yangınların önüne geçebilmek amacıyla Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Baca Temizlik Ekibi oluşturulduğunu ifade ettiler.


BACALARINIZI HER YIL TEMİZLETİN
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, soba, kalorifer ve benzeri baca sistemi bulunan tüm ısınma sağlayıcı mekanizmaların  bacalarının,  her yıl mutlak surette bir kez  temizletilmesi gerektiğini ifade ederek, temizlenmeyen soba bacalarının baca yangınlarının oluşmasının yanı sıra Karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri adına da ön önemli nedenlerden biri olduğu görüşünü dile getirdiler.


KARBONMONOKSİT SESSİZ KATİL
Kokusuz olmasının yanı sıra tahriş etme özelliğinin bulunmayışı nedeniyle fark edilememesi ile adeta sessiz bir katil olarak da nitelendirilebilecek Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların  can ve mal güvenliği açısından  yapılan uyarıları dikkate alması gerektiğine vurgu yapan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bacaların yılda en az bir kez temizletilmesinin  söz konusu Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçilmesinde önemli bir uygulama olduğunu belirttiler. 
Yetkililer, vatandaşların Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün   110 nolu telefonunu aramak suretiyle, baca temizliği yaptırabileceklerini belirttiler.

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