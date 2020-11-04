Babam Abdullah Çatlı'nın günümüzde daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum

NEVŞEHİR(MHA) Babasının vefatının ardından bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Merhum Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı, "24 Yıl önceki fikrimle bugünkü fikrim aynı. Şayet Türk dünyasına yönelik bir adalet duygusu olsaydı uluslararası meselelerde yiğitliğe gerek kalmazdı. Babam adaleti tesis etmek için yiğitliğe soyundu. Bu yiğitliğin anlamlandırılması toplumsal bir meseledir. Biz babamın vefatının ardından bir karalama kampanyası yaşadık. Bu karalama kampanyasının önüne geçmek için bir mücadeleye giriştik ve halen mücadelemizin arkasındayız. O ilk dönemde doğrularla yanlışlar düzgün anlaşılamıyordu. Bugüne geldiğimizde toplumun çok büyük bir bölümünde Babam Abdullah Çatlı'nın daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Bizler töreleriyle birlikte var olmuş insanlarız. Günü birlik yaşamıyoruz. Abdullah Çatlı'da günü birlik yaşamayan, toplumsal meseleleri kendi meselesi edinmiş bir insandır. Bu değerlere sahip insanları ben kahraman olarak görürüm. Devletine, milletine, töresine bağlı bir insandı. Abdullah Çatlı bir kesime göre suç işlemiş olabilir. Ama toplumun büyük bir bölümünde ise suçu önleyen bir Kahramandır. Kahramanlık zaten iki kutuplu bir kılıca benzer. İki tarafı da keskindir" ifadelerinde bulundu.