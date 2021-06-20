“Babafest” renkli görüntülere sahne oldu
Nevşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen "Babafest" etkinliğinde babalar ve çocukları doyasıya eğlendi. Çeşitli oyun ve yarışların gerçekleştirildiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Nevşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen "Babafest" etkinliğinde babalar ve çocukları doyasıya eğlendi. Çeşitli oyun ve yarışların gerçekleştirildiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu’nun konseri ile birlikte halk oyunu ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, yarışmalarla eğlenen tüm babalara “yılın babası” madalyası dağıtıldı.
Etkinlikte ayrıca Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ve çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri Milletvekili Açıkgöz, Belediye Başkanı Savran ve Rektör Aktekin tarafından verildi.Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir birlikte etkinliklere katılamayan aile üyelerinin stres atmaları için programı düzenlediklerini söyledi. Tüm babaların günlerini kutlayan Savran, "Vatandaşlarımızın bugünü eğlenerek geçirmelerini istedik. Gayet güzel görüntüler ortaya çıktı. Her baba çocuğunun kahramanıdır ve yılın en iyi babasıdır, o nedenle etkinliğe katılan tüm babalara madalya takdim ediyoruz" dedi.