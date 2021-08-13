Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım’dan Anlamlı Ziyaret

Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım, bir süre önce yapımı tamamlanan Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı'nı görmek için Nevşehir’e geldi.

Burada Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Milletvekili Yıldırım’ı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlık makamında konuk etti.

Ziyarette Nevşehir’de yapılan Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı ile ilgili haberleri Türkiye ve Azerbaycan medyasından takip ettiğini ve bu gelişmeden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, bu anlamlı anıt dolayısıyla Azerbaycan halkı adına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.

Kendisinin Karabağlı eşinin ise Nevşehirli olduğunu ifade eden Yıldırım, “Benim için çok farklı bir duygu oldu. Karabağ’da yaşanan sevindirici gelişmelerin ardından Nevşehir gibi Türkiye’nin en önemli turizm şehirlerinden birinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının birlikte yer aldığı bir anıtın yapılması hepimizi çok mutlu etti. Anıt ile ilgili Türkiye ve Azerbaycan’da yapılan haberlerin ardından kendim bizzat buraya gelerek anıtı görmek istedim. Tüm Azerbaycan halkının Nevşehirli dostlarımıza sevgi ve selamlarını getirdim. Bizler kardeşiz ve bu kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek” dedi.

Yıldırım ayrıca Belediye Başkanı Savran’ı Azerbaycan’a davet ederek kendisine üzerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile birlikte “1 Millet 2 Devlet” yazan bir tablo hediye etti.

Belediye Başkanı Savran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yıldırım’a teşekkür etti.

Savran, “Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dili, dini bir iki kardeş ülkedir. Biz iki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız, bunun için her fırsatta 'Biz iki devlet, tek milletiz' dedik ve diyoruz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği bir millet, iki devlet anlayışıyla ilelebet var olmaya devam edecek. Bu anıt, Türkiye- Azerbaycan kardeşliğinin anlamlı bir simgesi olacaktır." diye konuştu.

Milletvekili Yıldırım ve Belediye Başkanı Savran ziyaretin ardından birlikte Şifa Köprülü Kavşağında bulunan Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı’nı gezdi.