Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nesibova’dan NEVÜ’ye ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü ziyaret eden Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, üniversitede eğitim-öğretim gören Azerbaycanlı öğrenciler ile bir araya geldi.

Üniversitede eğitim-öğretimlerini sürdüren Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’ye gelen Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova’yı, ziyaretlerinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek karşıladı.

Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova’yı makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, üniversite ve şehir hakkında kendilerine bilgi verdi. Çiçek, “ Üniversitemiz 2007 yılında kurulan genç bir üniversite olmasına rağmen, hızla büyüyen ve gelişen bir üniversite. Bugün 23 bin 100 öğrenciye ulaşan bir üniversiteyiz. Bu öğrencilerimiz içerisinde Azerbaycan, Afganistan, Almanya, Avusturya, Çin, Fildişi Sahilleri, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İran, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Libya, Mısır, Moğolistan, Özbekistan, Rusya, Somali, Suriye ve Türkmenistan’dan eğitimleri için bizim misafirimiz olan toplam 402 uluslararası öğrencimiz bulunmakta. Kendilerine gerek devlet, gerekse üniversitemizin imkânları doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kapadokya’nın doğal ve kültürel güzellikleriyle içi içe olan üniversitemizde eğitimlerini devam ettiren bütün öğrencilerimiz, başta barınma olmak üzere ulaşım ve kendi ihtiyaçlarını karşılama konularında çok şanslı. Özellikle barınma konusunda devlet ve özel yurtların çokluğu kendileri için büyük avantaj. Üniversite olarak bizler de ailelerin birer emaneti olan bu gençlerimizin eğitimine büyük önem vererek, kendilerinin her alanda önemli birer bireyler olarak yetişmeleri için ne gerekirse yapmaya büyük gayret ediyoruz” dedi.

Öğrencilere sağlanan imkan ve desteklerinden dolayı başta NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı olmak üzere yönetimine teşekkürlerini sunan Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova ise, “Türkiye genelinde bulunan üniversitelerde eğitim gören öğrencilerimizin sorunlarını yerinde öğrenerek eğitimlerinin daha sorunsuz ve verimli şekilde sürdürebilmelerini sağlanmak için ziyaretlerde bulunuyorum. Gerek Azerbaycanlı gençlerimizin, gerekse diğer öğrencilere sağlamış olduğunuz imkan ve desteklerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiçek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı M. Umut Atasever eşliğinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde Azerbaycan uyruklu öğrenciler ile bir araya gelerek, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerinin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, günün anısına Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova plaket takdiminde bulundu.