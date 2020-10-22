Azerbaycan'a Ürgüp Belediyesi'nden önemli destek geldi

Kardeş ülke Azerbaycan adına asılan bayrak vatandaşlar tarafından beğenildi.

Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir millettir. Azerbaycan yalnız değildir ve Karabağ Azerbaycan'dır."

Azerbaycanlıların yanında olduklarını belirten Başkan Aktürk, Türk bayrağıyla birlikte Temenni Tepemize Azerbaycan bayrağını astık. "İki bayrak yan yana birbirine çok yakışıyor" dedi.

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Ürgüp Bələdiyyəsindən Azərbaycana əhəmiyyətli dəstək gəldi.

Ürgüp Bələdiyyəsi tərəfindən Azərbaycanı dəstəkləmək üçün tarixi Temenni Təpəsində Azərbaycan bayrağı asıldı.

Ürgüp Bələdiyyə Başçısı Mehmet Aktürkün əmri ilə Ermənistanın hücumları qarşısında Azərbaycana dəstəyini göstərmək üçün nəhəng Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarını yan-yana asdı.



Qardaş ölkə Azərbaycan xalqına dəstək olmaq üçün asılan bayraq vətəndaşlar tərəfindən təqdir edildi.



Bələdiyyə Başçısı Mehmet Aktürk, Azərbaycanın haqlı işinin yanında olduqlarını ifadə edərək "İki dövlət bir millətdir. Azərbaycan tək deyil, Qarabağ da Azərbaycandır" dedi.



Ədalətli işdə azərbaycanlılarla birlikdə olduqlarını bildirən Aktürk, Türk bayrağı ilə birlikdə Temenni Təpəmizdə Azərbaycan bayrağını asdıq. "İki bayraq bir-birinə çox yaxşı sığdı" dedi