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Ayşe Paslanmaz’la Gururlandık

O BİR STAR Müzik ve Başarı Ödülleri’nde Söz yazarlığı kategorisinde Ayşe Paslanmaz Türkiye Birincisi oldu.

Nevşehir 31.12.2019, 15:08
Ayşe Paslanmaz’la Gururlandık
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Nevşehir’in sevilen siması Peri Kızı mahlaslı şairemiz, iş kadınımız (Radyo 50’nin Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı), yazar ve gazeteci Ayşe Paslanmaz bu yıl “Vatan Yıldızları Vakfı” Nevşehir İl Başkanlığına getirilmişti. Yapmış olduğu Uluslararası Kapadokya Şiir Şölenleri’yle ve “Yaşa Sevdiğim” şiir kitaplarıyla da ses getiren Ayşe Paslanmaz’ın yeni başarısı hepimizi onurlandırdı. Nevşehir’imiz adına başarısıyla gururlandık.

Bu konuda Ayşe Paslanmaz “Heyecan verici bir süreçti bir form doldurup, bir de video klip çekerek yarışmaya dahil olduk. Beğeniler tahmininin üzerinde yer aldı. Bir şiirime şiir klibi yapılacak, Nevşehir’imizi başarı ile temsil etmekten çok onur duydum, ileriki günlerde ödül töreni yapılacak yurt içi ve yurt dışında tanıtımlar gerçekleştirilecek. Şahsıma ve Nevşehir’ime hayırlı uğurlu olsun”dedi

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=v4t6riQKssU&t=9s

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