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Ayşe Paslanmaz’la Gururlandık
O BİR STAR Müzik ve Başarı Ödülleri’nde Söz yazarlığı kategorisinde Ayşe Paslanmaz Türkiye Birincisi oldu.
Nevşehir 31.12.2019, 15:08
Nevşehir’in sevilen siması Peri Kızı mahlaslı şairemiz, iş kadınımız (Radyo 50’nin Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı), yazar ve gazeteci Ayşe Paslanmaz bu yıl “Vatan Yıldızları Vakfı” Nevşehir İl Başkanlığına getirilmişti. Yapmış olduğu Uluslararası Kapadokya Şiir Şölenleri’yle ve “Yaşa Sevdiğim” şiir kitaplarıyla da ses getiren Ayşe Paslanmaz’ın yeni başarısı hepimizi onurlandırdı. Nevşehir’imiz adına başarısıyla gururlandık.
Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=v4t6riQKssU&t=9s
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