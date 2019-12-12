Ayşe Paslanmaz Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir İl Başkanı Oldu

Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanlığı, Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir İl Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı halk şairi, yazar, gazeteci ve bölgenin radyosu Radyo 50’nin Yönetim Kurulu Başkanı namı diğer “Peri Kızı” Ayşe Paslanmaz getirildi.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri;

- Ayşe Paslanmaz

- Tuncer Gök

- Doç. Dr. Özden Taşğın

- Bahtiyar Doğan

- Özdemir Cingi

- Mustafa Dursun

- Halit Yüncü

- Ahmet Açıkgöz

- Mustafa Durukan

- Dursun Çalışkan

Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir İl Başkan Yardımcıları; Ticaret Borsası eski Başkanı, iş adamı Tuncer Gök ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Özden Taşğın oldu.

Yönetim kurulunda; Doğa’nın lezzeti firma sahibi, iş adamı Bahtiyar Doğan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Özdemir Cingi, Gülşehir Eski Belediye Başkanı ve Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Derneği (STAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dursun, Güzelyurt Mahallesi Muhtarı ve Yüncü Company sahibi iş adamı Halit Yüncü, Patates tüccarı Ahmet Açıkgöz, Zelve Otel ve Zelve Restaurant sahibi iş adamı Mustafa Durukan ve Türk Telekom çalışanı Dursun Çalışkan yer aldı.

Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir İl Başkanı Ayşe Paslanmaz yaptığı açıklamada;

“Vakıf kurucu il başkanlığına getirilmekle onure edildim ve çok mutlu oldum, böyle bir görevin başına getirilmek benim için bir şereftir. Manevi yönü olan, manevi motifler içeren, duygu yüklü anlamlar içeren “Vatan Yıldızları” adını duyduğum anda içimi inanılmaz bir sıcaklık sardı sarmaladı. Manevi duygular, manevi hazlar yaşadım çok yoğun bir çalışma hayatım olduğu halde, hiç düşünmeden il başkanlığı teklifini kabul ettim. Bu görev oldukça zor ve meşakkatli bir o kadarda kutsal, omuzlarımdaki yükün farkındayım ama bende insanıma hizmet etmek, faydalı olmak istiyorum. Vatan için can vermiş, kan vermiş, hizmet vermiş her bir birey vatan yıldızıdır. Vakfımızın temel amacı arasında geleceğin vatan yıldızlarına bu duygu ve bu kültürü verebilmektir.

Bana teveccüh göstererek bu göreve layık gördükleri için Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir’e şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

Benimle birlikte yol alan birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyor şükran sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bize tevdi edilen bu görevin Nevşehir’imize vatanımıza, milletimize, hayırlara vesile olmasını diliyor, nice nice yüreklere dokunmak istiyorum. Tekrar tekrar hayırlı uğurlu olsun tüm sevenlerimin hayır dualarınızı bekliyorum.” dedi .