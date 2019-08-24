Ayraca sığdırdığı resimlerle kitap sevgisi aşılıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de yaşayan 73 yaşındaki öğretmen emeklisi ressam, dünyanın önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini sığdırdığı kitap ayraçlarıyla hem okuma sevgisini aşılıyor hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Uçhisar beldesindeki atölyesinde resim yapıp turistlere satışını gerçekleştiren Nami Araz, 28 yılını verdiği öğretmenlik mesleğinin ardından yıllar geçmesine rağmen çocukların eğitimlerinin artması için proje üretmeyi sürdürüyor.

Son yıllarda her birine farklı manzara resimleri yaparak ürettiği nadide kitap ayraçlarıyla öğrencilere ve turistlere kitap okumayı sevdiren Araz, bölgenin de tanıtımına katkı sağlıyor.

Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul yıllarında resme olan yeteneğinin fark edildiğini, ilk kişisel resim sergisini lise yıllarında açtığını söyledi.

Öğretmen lisesinden mezun olduktan sonra okul müdürü olarak mesleğe başladığını ancak bir süre sonra resim alanında eğitim almak için yeniden okul sıralarına döndüğünü anlatan Araz, Ankara Gazi Üniversitesi Resim ve Grafik Bölümü'nü tamamlayıp sanat tarihi ve resim öğretmeni olarak mesleğine dönüş yaptığını dile getirdi.

Resim yapmanın kendisi için yaşam tarzı ve vazgeçilmez bir tutku olduğunu vurgulayan Araz, şöyle konuştu:

"İstanbul, Ankara, Bursa ve Nevşehir'de bugüne kadar kişisel ve karma çok sayıda sergi açtım. İki yıldır da Kapadokya'nın güzelliklerini sulu boya ile çalışarak kartpostal ve kitap ayracı yapıyorum. Fotoğraf makinesinin çekemeyeceği tarzda, hayal gücümü de kullanarak resimler yapıyorum. Binlerce kartpostal ve kitap ayraçları gerek halkımız gerekse yurt dışından gelen konuklar tarafından büyük ilgi, hayranlık ve beğeni ile alınıyor, bunun mutluluğunu yaşıyorum."

- Japon turistler ilgi gösteriyor

Kitap ayracı yapmaya iki yıl önce açtığı resim sergisinde bir çocuğun isteği üzerine başladığını belirten Araz, "Yaklaşık iki yıldır kitap ayracı yapıyorum. Böylelikle çocuklara kitap okumayı sevdirdiğime de inanıyorum. Hatta üçer beşer alıp koleksiyon yapanlar oluyor. Bu da sanıyorum kitap okumayı sevdirecek bir gelişme." diye konuştu.

Kitap ayraçlarını özellikle öğrenciler ve yabancı turistlerin hayranlıkla incelediğini ifade eden Araz, ayraçlara en çok Japon turistlerin ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.