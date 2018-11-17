Aydın Taşkın, Nar için aday adaylık başvurusunu yaptı

Aydın Taşkın, yaptığı açıklamada "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Nar Belediye Başkanı olmak için görevimden istifa ederek aday adaylığı başvurusunda bulundum.

Aday gösterilmem ve Başkan seçilmem durumunda, ekibimle birlikte var gücümüzle çalışıp Beldemize en iyi hizmeti üretip, Nar Belediye Başkanlığını en iyi şekilde yöneteceğiz.

Nar Beldemizin ve halkımızın sorunlarını biliyorum. Bu sorunlar çözümsüz değil. Nar’ın bütün sorunlarını çözüme kavuşturacak akılcı, somut ve iyi planlanmış kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olan projelerimiz hazır. Bu projelerimizi zaman içerisinde açıklayacağız.

Biz mazeret üretip sorunları çözemeyen bir anlayışla değil belediyeye kaynak üreten, ürettiği kaynağı da halkın hizmetine sunan bir anlayışla hizmet edeceğiz.

Nar Beldemizin her alanda hak ettiği noktaya gelmesi için, Nar’ın çehresini değiştirecek hizmet ve projeleri, halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştireceğiz.

Kültürel ve Turizm değerleri açısından büyük bir potansiyeli ve zenginliği bulunan Nar Beldemizin tarihine ve doğasına sahip çıkarak, güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacağız.

Belediye hizmetlerimizi sunarken eşitlik ilkesinden ayrılmadan, şeffaf yönetim anlayışı benimseyecek, bu doğrultuda 7 gün 24 saat 365 gün esası ile çalışacağız."dedi