Avşar’dan Vekiller gezmiyor, teşkilat çalışmıyor diyenlere

Avşar, “Son 1 hafta Nevşehir spor yönetimi, Kavak Beldesi, Göreme Beldesi, Berberler Kuaförler odası, Gör bir derneği, Gazeteciler cemiyeti, Yatılı öğrenci pansiyonu, Şoförler odası, Ürgüp teşkilatı, Alacaşar Köyü, Çiftlik Köyü, Boğaz Köyü, Özyayla Köyü, Sulusaray Beldesi, 90 STK ile toplantı, Ticaret borsası, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğü, Hastane personeli ve hastalara yılbaşı gece ziyareti, Emniyet ve jandarma personeline yılbaşı gecesi ziyaret, Şehit Demet Sezen okulu, Gençlerle sabah namazı buluşmaları, Liseler arası ilmihal yarışması ödül törenine katılım sağlandı. Bir yandan da Başbakanımızın Nevşehir programı hazırlığı yapılıyor” dedi.