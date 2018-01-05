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Avşar’dan Vekiller gezmiyor, teşkilat çalışmıyor diyenlere

AK Parti merkez ilçe başkanı Edip Avşar, Vekiller gezmiyor, teşkilat çalışmıyor diyenlere son bir haftalık gezi ve ziyaretlerden örnek vererek cevap verdi.

05 Ocak 2018 Cuma 14:39
Avşar’dan Vekiller gezmiyor, teşkilat çalışmıyor diyenlere
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Avşar, “Son 1 hafta Nevşehir spor yönetimi, Kavak Beldesi, Göreme Beldesi, Berberler Kuaförler odası, Gör bir derneği, Gazeteciler cemiyeti, Yatılı öğrenci pansiyonu, Şoförler odası, Ürgüp teşkilatı, Alacaşar Köyü, Çiftlik Köyü, Boğaz Köyü, Özyayla Köyü, Sulusaray Beldesi, 90 STK ile toplantı, Ticaret borsası, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğü, Hastane personeli ve hastalara yılbaşı gece ziyareti, Emniyet ve jandarma personeline yılbaşı gecesi ziyaret, Şehit Demet Sezen okulu, Gençlerle sabah namazı buluşmaları, Liseler arası ilmihal yarışması ödül törenine katılım sağlandı. Bir yandan da Başbakanımızın Nevşehir programı hazırlığı yapılıyor” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Son Güncelleme: 05.01.2018 14:40
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