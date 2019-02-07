Avrupa Şampiyonluğu ve Avrupa 2.liği Kazandı!

Yarışmalarda derece kazanan şampiyon takımlarımızda 3 Altınyıldız Liseli Milli atlet yer aldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Ayetullah ASLANHAN 6.000 m. kros yarışmasında Avrupa 2.olmuştur.
Aynı takımda yer alan Nevşehir Altınyıldız Koleji öğrencisi Ömer ŞEN ile birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü erkeklerde Avrupa 4.sü olmuştur.
Nevşehir Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Murat YALÇINKAYA’nın yer aldığı Darıca Belediyespor Kros Takımı, Avrupa 1.si olmayı başarmıştır.
Birçok başarıya imza atan Altınyıldız Liseli Milli sporcularımız 2018 yılında Dünya liseler arası yarışmalardada Dünya 3.olarak Türkiye’yi okulumuzu yurt dışında başarı ile temsil etmişlerdir.
Sporcu öğrencilerimize başarılar dileriz.
ALİ KOÇ, Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Ayetullah ASLANHAN’ı kutladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Ayetullah Aslanhan’ı tebrik ederek, spor hayatında başarılar diledi.