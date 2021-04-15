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Avrupa Halter Şampiyonasında üçüncü olan Şaziye Erdoğan, Vali Becel’i ziyaret etti
Rusya’nı n başkenti Moskova’da düzenlenen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonasında 49 kilogram silkmede Avrupa üçüncüsü olan Şaziye Erdoğan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.
Nevşehir 15.04.2021, 15:41 15.04.2021, 15:54
Rusya’nı n başkenti Moskova’da düzenlenen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonasında 49 kilogram silkmede Avrupa üçüncüsü olan Şaziye Erdoğan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.