Avanos’un çanak çömleği dünyanın dört bir yanında

NEVŞEHİR(MHA) Geçmişte sadece birer mutfak eşyası olmaktan ileri gitmeyen çanak ve çömlekler, günümüzde ise birer dekoratif süs eşyası olarak, turist ilgisi nedeniyle dünyanın dört bir yanında ev ve bahçeleri süslüyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesi, çanak ve çömlek yapımı ile ülke ve Kapadokya turizmine önemli katkılar sağlıyor.

''Kör de bilir Avanos'un yolunu, çanak çömlek kırıklarından'' sözüyle ifade edilen ve Avanos'ta Hititler'e kadar dayanan çanak çömlek sanatı, bölgenin önemli geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Çanak çömlekler, turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle dünyanın dört bir yanına götürülerek, ev ve bahçeleri süslüyor. Turist ilgisi sayesinde Avanos'un çanak çömlekleri dünyaya tanıtılıyor.

Yabancı turistlerin sadece çanak çömleklere değil, aynı zamanda çanak çömlek yapımına da ilgi gösterdiğini belirten Çanak çömlek ustaları, bu nedenle Kapadokya bölgesini ziyarete gelen turistlere, çanak ve çömlek atölyelerinde, çanak çömlek yapımı gösterileri sunduklarını ifade etti.

Atölyelerde küplerden testilere, çömleklerden çeşitli dekoratif eşyalara birçok turistik eşya üretildiğini dile getiren Çanak Çömlek ustaları, tüm üretimlerin ilçeye özgü topraktan fırınlanarak yapıldığını vurguladı.

Osmanlı ibrikleri, gözyaşı şişeleri, şamdan ve sarkaç gibi dekoratif ve turistik eşyalara yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdikleri belirtiliyor.