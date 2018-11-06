Avanos’ta Uyuşturucuya Geçit Yok

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yapılan çalışmada;

05.11.2018 günü saat 08:00 sıralarında uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan yol uygulamasında 50 plakalı araçta ve O.Ö.Y., M.E.S. ve A.C. şahısların üzerlerinde yapılan aramada ; 14 adet Extacy hap, 0,41 gr kristal, iki parça halinde toplam 1 gr kokain ve 5589 gr esrar ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar O.Ö.Y. ve A.C. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak “ suçundan sevk edilmiş oldukları Mahkemece TUTUKLANARAK İlimiz E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, M.E.S ise Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır.

04.11.2018 günü durumundan şüphelenilen 38 plakalı araçta yapılan kontrolde; E.B. ve M.B. isimli şahısların yapılan üst aramalarında alüminyum folyoya sarılı iki parça halinde 1 gr. Metamfetamin ve folyoya sarılı 0.5 gr. Kubar Esrar ele geçirilmiş Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda şahıslar hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak'* suçundan yasal işlem yapılmıştır.

31.10.2018 günü Avanos ilçemizde faaliyet gösteren bir iş yerinde ses çıkartma tartışması nedeniyle meydana gelen “Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Silahla Tehdit, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Silahla Yaralamaya Teşebbüs’ suçlarından gözaltına alınan N.T., T.İ, G.S., T.Ö. ve N.F isimli şahıslar 01.11.2018 günü sevk edilmiş oldukları mahkemece N.T. ve T.İ. isimli şahıslar MahkemeceTUTUKLANARAK İlimiz E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, diğer şahıslar savcılıkça serbest bırakılmışlardır.