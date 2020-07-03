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Avanos’ta şüpheli araçtan tüfek ele geçirildi
AVANOS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇ İÇERİSİNDEN RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.
Nevşehir 03.07.2020, 14:32 03.07.2020, 21:15
Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada pompalı diye tabir edilen tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan U.M. ve Z.A gözaltına alınırken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.