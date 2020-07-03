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Avanos’ta şüpheli araçtan tüfek ele geçirildi

AVANOS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇ İÇERİSİNDEN RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.

Nevşehir 03.07.2020, 14:32 03.07.2020, 21:15
Avanos’ta şüpheli araçtan tüfek ele geçirildi
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Avanos İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada pompalı diye tabir edilen tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan U.M. ve Z.A gözaltına alınırken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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