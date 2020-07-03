Avanos’ta şüpheli araçtan tüfek ele geçirildi

Avanos İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada pompalı diye tabir edilen tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan U.M. ve Z.A gözaltına alınırken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.