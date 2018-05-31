Avanos’ta şehit aileleri iftar sofrasında buluştu

Kaymakamlık tarafından ilçedeki şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi ailelerinin onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Düzenlenen iftar yemeğine, Kaymakamımız Murat Çağrı Erdinç ve eşi Azize Figen Erdinç, İlçe Jandarma Komutanı Onur Güven, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Yaman, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Burcu Kılıç Peksarı, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Kaymakam Murat Çağrı Erdinç yemekte, içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade ederek ülkemizin, vatanımızın ve milletimizin birlik ve bütünlüğünün sağlayıcısı şehitlerimiz ve gazilerimizin değerli aileleriyle birlikte iftar sofrasını paylaşmaktan onur duyduğunu belirterek katılımlarından ötürü tüm ailelere teşekkür etti.