Avanos’ta Şairler Sokağı

NEVŞEHİR(MHA) Avanos’un usta sanatçılarının elinden sanatsal bir bakış açısıyla ve üç boyutlu formlar şeklinde biçimlendirilen heykellerle süslenen sokak, mekanı ziyaret eden konuklarına Türk Edebiyatının ustaları ile merhaba diyor.
Dr. Hacı Nuri Bey Konağı yanından başlayarak, Bayram Tepesine kadar uzanan “Şairler Sokağı”nda Türk Edebiyatına ve şiirine yön vermiş 26 ustanın heykel ve büstü yerleştirildi. Heykellerin yanlarına şair ve edebiyatçıların bilgilerinin yanı sıra eserlerinden küçük alıntılar içeren tabelalar yerleştirildi.
Kentin kültürel yaşamında ve sanatsal kimliğinde mimari ve heykel sanatlarının ortak buluşması olan “Şairler Sokağı”na tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, Avanos’un eski sokak dokusu içerisinde Bayram Tepesine doğru tırmanırken şiir ve edebiyatla dolu zevkli bir yolculuk yapma imkanı bulacak.
Bayram Tepesine ulaştığında ise, burada gerçekleştirilen peyzaj çalışması ile de Avanos’u nezih bir ortamda seyrederken oturma alanlarında oturarak soluk alacak.
Şairler Sokağı Şairleri
1) Bedri Rahmi Eyüboğlu
2) Cemal Süreya
3) Ahmet Hamdi Tanpınar
4) Cahit Sıtkı Tarancı
5) Ahmed Arif
6) Orhan Veli Kanık
7) Tevfik Fikret
8) Turgut Uyar
9) Necip Fazıl Kısakürek
10) Ümit Yaşar Oğuzcan
11) Faruk Nafiz Çamlıbel
12) Edip Cansever
13) Refik Durbaş
14) Behçet Necatigil
15) Sabahattin Ali
16) Oktay Rifat Horozcu
17) Yahya Kemal Beyatlı
18) Melih Cevdet Anday
19) Abdurrahman Cahit Zarifoğlu
20) Ahmet Haşim
21) Atilla İlhan
22) Gülten Akın
23) Ataol Behramoğlu
24) Can Yücel
25) Özdemir Asaf
26) Nazım Hikmet Ran