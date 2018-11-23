Avanos’ta Şairler Sokağı

NEVŞEHİR(MHA) Avanos’un usta sanatçılarının elinden sanatsal bir bakış açısıyla ve üç boyutlu formlar şeklinde biçimlendirilen heykellerle süslenen sokak, mekanı ziyaret eden konuklarına Türk Edebiyatının ustaları ile merhaba diyor.

Dr. Hacı Nuri Bey Konağı yanından başlayarak, Bayram Tepesine kadar uzanan “Şairler Sokağı”nda Türk Edebiyatına ve şiirine yön vermiş 26 ustanın heykel ve büstü yerleştirildi. Heykellerin yanlarına şair ve edebiyatçıların bilgilerinin yanı sıra eserlerinden küçük alıntılar içeren tabelalar yerleştirildi.

Kentin kültürel yaşamında ve sanatsal kimliğinde mimari ve heykel sanatlarının ortak buluşması olan “Şairler Sokağı”na tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, Avanos’un eski sokak dokusu içerisinde Bayram Tepesine doğru tırmanırken şiir ve edebiyatla dolu zevkli bir yolculuk yapma imkanı bulacak.

Bayram Tepesine ulaştığında ise, burada gerçekleştirilen peyzaj çalışması ile de Avanos’u nezih bir ortamda seyrederken oturma alanlarında oturarak soluk alacak.

Şairler Sokağı Şairleri

1) Bedri Rahmi Eyüboğlu

2) Cemal Süreya

3) Ahmet Hamdi Tanpınar

4) Cahit Sıtkı Tarancı

5) Ahmed Arif

6) Orhan Veli Kanık

7) Tevfik Fikret

8) Turgut Uyar

9) Necip Fazıl Kısakürek

10) Ümit Yaşar Oğuzcan

11) Faruk Nafiz Çamlıbel

12) Edip Cansever

13) Refik Durbaş

14) Behçet Necatigil

15) Sabahattin Ali

16) Oktay Rifat Horozcu

17) Yahya Kemal Beyatlı

18) Melih Cevdet Anday

19) Abdurrahman Cahit Zarifoğlu

20) Ahmet Haşim

21) Atilla İlhan

22) Gülten Akın

23) Ataol Behramoğlu

24) Can Yücel

25) Özdemir Asaf

26) Nazım Hikmet Ran