Son Dakika
Avanos’ta pazaryerine girişlerde ateş ölçümü yapılıyor
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNDE KURULAN PAZARYERİNDE ALIŞVERİŞ İÇİN PAZARA GİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLARIN ATEŞLERİ ÖLÇÜLMESİNİN ARDINDAN İÇERİ ALINIYOR.
Nevşehir 03.04.2020, 14:01
Avanos Belediyesi ve sağlık ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe pazarında alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ateşlerinin ölçümünün ardından içeri alınıyor. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu pazaryeri girişinde yapılan bu uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar keşke bu uygulama her zaman olsa diye görüş belirttiler.