Avanos’ta okur-yazar seferberliği kapsamında 26 kurs açıldı

Açılan kursları ziyaret eden Kaymakam, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Gürbüz’den bilgi aldı. Okuma-yazma kursuna vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Kaymakam, “Hedefimiz okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için okuma yazma kursu açarak okuryazar hale gelmelerini sağlamaktır. Çok kısa sürede yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ilçemiz merkez ve köylerinde 05 Mart 2018 itibariyle 26 kurs merkezi açtık. Bu kurslardan üçü Bahçelievler 100.Yıl İlkokulunda bulunmaktadır. Sınıflardan biri Suriyeli vatandaşlara diğer iki sınıf ise Avanoslu vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Kurslarımız da şu anda 237 vatandaşımız okuma-yazma kursu görüyor. Okuma yazma kursuna katılan kursiyerleri moral yönünden motive etmek amacıyla buradayız. Kursa katılan herkesin büyük bir gayretle okuma yazma öğrenmeye çalışmalarını görmek bizleri mutlu etti” dedi.

Kursa katılan vatandaşlar, kendileri ile yakından ilgilenen Kaymakama ziyaretten duyduğu memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

İlçe merkez ve köylerinde açılan toplamda 26 kursun yanında kursa katılamayan engelli vatandaşlara ise evlerinde okuma yazma kursu verilmeye başladı.

Evde annesi ile birlikte özel ders verilen engelli vatandaşı evinde ziyaret eden Kaymakam onlarla yakından ilgilenerek başarılar diledi.

05 Mart 2018 tarihinde başlayan Okuma-yazma kursları 30 Nisan 2018 tarihinde bitecek olup, kursiyerlerin toplamda 80 saatlik okuma yazma eğitimi almaları hedeflenmekte.