Avanos’ta Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Broşürü Dağıtıldı

Avanos Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında minibüs, kamyonet ve otomobil sürücülerine, Karayolları Trafik Güvenliğiyle ilgili broşür dağıtımı yapıldı. Broşürlerde okul, hastane alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu alanlarda sürücülerin uyması gereken kurallar ve sürüş esnasında emniyet kemeri takmanın ve trafik işareti ve levhaların önemi vurgulandı. Uygulamaya Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı personellerde katıldı.