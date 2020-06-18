Avanos’ta hakaret suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Avanos adli makamlarınca hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos adli makamlarınca hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan Y.K., Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.