Avanos’ta dur ihtarına uymayan şüpheli tutuklandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan araç sürücüsü A.R.Y. kovalamaca sonrasında yakalandı. Polis ekipleri tarafından dur ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali yapmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmama suçlarından cezai işlem yapılırken yapılan GBT kontrollerinde de basit yaralama suçundan arandığı ve araç içerisinde ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R.Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Avanos Emniyet Müdürlüğümüz Başarılı Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor.

Emniyet Müdürlüğümüz Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçun önlenmesine yönelik vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

1- Devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen 26 *** plakalı araçta ve sürücüsü R.T. isimli şahsında yapılan aramada (1) adet ruhsatsız tabanca ve (1) adet şarjör, (4) adet mermi ele geçirilmiş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda silaha el konularak şahıs hakkında“6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Muhalefet “ suçundan yasal işlem yapılmış,

2- Uygulama sırasında dur ikazlarına uymayarak kaçan 50 EU*** araç sürücüsü A.R.Y. isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalanmış hakkında “Dur İkazına Uymamak, Kırmızı Işık İhlali Yapmak Ve Sürücü Belgesini Yanında Bulundurmamaktan Suçlarından” cezai işlem uygulanmış yapılan GBT sorgusunda ise Basit Yaralama suçundan ARANDIĞI tespit edilmiş ve araçta yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği bulunmuş Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereği Cezai İşlem uygulanmış sevk edilmiş olduğu Mahkemece tutuklanarak ilimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş,

3- 26.05.2018 günü geç saatlerde Bahçelievler Mahallesi **** Restaurant arkasında meydana gelen Kasten yaralama tehdit ve hakaret olayı ile ilgili ekiplerimizin yapmış olduğu çalışma sonucu ateşli silahla yaralanan A.K.E. şahsın beyanına istinaden kendisini yaraladığını iddia etmiş olduğu M.E. isimli şahıs kısa sürede yakalanmış sevk edilmiş olduğu Mahkemece tutuklanarak ilimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, yine aynı olayla ilgili olay mahallinde yapılan araştırmada poşet içerisinde 134.8 gr Esrar ele geçirilmiş uyuşturucunun G.K. isimli şahsın olduğu bilgisini istinaden şahıs yakalanarak hakkında “Uyuşturucu Madde Kullanmak, Kabul Etmek , Bulundurmak” suçlarından sevk edilmiş olduğu mahkemece serbest bırakılmış,

4- Durumundan şüphelenilen ve vatandaşları rahatsız ettiği şeklinde yapılan ihbar üzerine Atatürk Spor Salonu arkasında Kavi Restorant yan tarafındaki dere içerisinde elinde el feneri ile dolaşan şüpheli G.M.C. isimli şahıs yapılan üst aramasında 4 gr. Esrar ele geçirilmiş hakkında; “Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak” suçundan yasal işlem yapılmıştır.

Nevşehir İl Emniyet Müdürümüz Mehmet ARTUNAY Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Ekiplerini Başarılı Çalışmalarından dolayı tebrik ederek Başarılar diledi.

Güvenli Şehir… Nevşehir…

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2018, 16:03