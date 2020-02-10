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Avanos’ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişiyi alıkoyarak kaçıran 2 şüpheli yakalandı.
Nevşehir 10.02.2020, 13:51
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişiyi alıkoyarak kaçıran 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve O.K. ’Kasten yaralama’, ’Mala zarar verme’, ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’Tehdit’ ve ’Hakaret’ suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.