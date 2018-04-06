Avanos’ta Bedensel Engelli Çil, Evinde Okuryazarlık Seferberliğine Katıldı

Ziyarette Vali İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş’a, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in eşi Nimet Demir ile İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz eşlik etti.

Avanos İlçesinde ikamet eden ve Evde okuma-yazma öğrenen Bedensel Engelli Hüseyin Çil; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği projesi doğrultusunda, okuma-yazma eğitiminin evimde verilmesinin mutluluğu içerisindeyim. Bu hizmetleri bize sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Songül Aktaş, evinde okur-yazarlık eğitiminin kursiyerlerimiz tarafından büyük beğeni topladığını ve bu sayede kendilerinin okuryazarlık seferberliği projesinden yararlandırılmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini söylediler.

Songül Aktaş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürbüz’den eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Engelli Hüseyin Çil’in talep ve isteklerini dinledi ve kendilerine başarılar diledi.