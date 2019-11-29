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Avanos’ta asayiş uygulaması yapıldı
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenlik uygulaması yapıldı.
Nevşehir 29.11.2019, 09:41 29.11.2019, 09:53
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenlik uygulaması yapıldı.
Polis ekipleri tarafından yapılan araç kontrollerinde ise 62 araç sürücüne cezai işlem uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi.
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