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Avanos’ta 8 araç trafikten men edildi
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.
Nevşehir 24.12.2019, 16:09
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan asayiş ve trafik uygulaması sonrasında 636 araç kontrol edilirken bin 401 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonrasında arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalanırken, 24 araca cezai işlem uygulanmasının yanı sıra 8 araç ise trafikten men edildi.
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