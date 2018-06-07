Avanos’ta 48 kök Hint keneviri ele geçirildi

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 48 adet Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde devriye görevi esnasında M.B.’nin evinin karşısında bulunan boş arazide yeşillikler ve otlar arasında şüphe üzerine yapılan kontroller sırasında 46 adet ekili Hint keneviri, M.B.’nin evinde ise saksıya ekilmiş şekilde 2 adet olmak üzere 48 adet Hint keneviri ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.B.’ye 2313 sayılı uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.