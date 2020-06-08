Son Dakika
Avanos’ta 39 kök Hint keneviri ele geçirildi
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 39 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.
Nevşehir 08.06.2020, 14:10
Edinilen bilgilere göre, Avanos Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 39 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.