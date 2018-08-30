Avanos’ta 30 Ağustos kutlaması

NEVŞEHİR(MHA) Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç ve Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlamaları günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.

Atatürk Anıtı önündeki tören sonrası, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, Avanos Kaymakamı, Belediye Başkanı, Avanos Cumhuriyet Savcısı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı, siyasi parti temsilcileri, İlçe Emniyet Müdürü, daire müdürleri, şehit aileleri, muhtarlar ile sivil toplum örgüt temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.