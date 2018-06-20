Avanos’ta 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tehdit, dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, suç eşyasının satın alınması, bilişim veya banka sistemleri ile dolandırıcılık suçları olmak üzere 10 ayrı suçtan aranan 36 yaşında ki S.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.