Avanoslu Kadın Sporcu Atlı Dayanıklılık Yarışmasında Zorlayıcı Şartlarda Yarışıyor

Ülkemizin ilk defa katılım sağladığı Dubai Seyhi Al Makthoum’un düzenlediği ve bizzat kendisi ve oğullarının da yarıştığı Pisa / İtalya Toscana Endurance Lifestyle Festivals kapsamında 35 ülkeden 190 binici ve atın katılımı ile yapılan festival yarışı olan FEI CEI 120 km’lik yarışta Avanoslu sporcumuz Nagihan TOKMAK / Azaya isimli atı ile yarıştı.

Yarışta Dubai Şeyhi Al Makthoum 1. olurken, toplamda 190 biniciden 112'si parkuru tamamlayamayarak elendi.



Çok ciddi ve zorlayıcı şartları altında yarışan atlardan 120 km'lik parkuru sadece 78 at tamamlayabildi. Asfalt, plaj kumu, sert zemin, çim vb. alanlardan oluşan değişken yarış güzergahını Avanoslu kadın sporcu Nagehan TOKMAK, AZAYA isimli atıyla 48. sırada tamamladı.



%25'lik dilime girmeyi başaran sporcumuz, önümüzdeki günlerde Dubai'de ülkemizi temsil edecek. Kendisine başarılar diliyoruz.